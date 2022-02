Incêndio é registrado em condomínio no Cocó, em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE) combate um incêndio no condomínio Brisas do Parque Residence, localizado na avenida Antônio Tomás, no bairro Cocó, em Fortaleza, na tarde desta quarta-feira, 23. Conforme informações do tenente Eduardo Fideles Dutra, as equipes de bombeiros do Mucuripe estão no local e, até a publicação desta matéria, não foram reportados feridos.



O fogo foi registrado no segundo andar. O prédio conta com 20 andares.

Mais informações em instantes



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags