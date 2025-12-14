Mais dois suspeitos de sequestrar três homens em Aracati são presos

Vídeo mostra momento em que vítima de sequestro salta de carro em movimento em Aracati / Crédito: Reprodução

Mais dois homens suspeitos de sequestrar e agredir três pessoas em Aracati (município do Litoral Leste do Estado) nesse sábado, 13, foram presos. Com isso, sobe para três o número de suspeitos presos pelo crime. As vítimas eram moradoras de Jaguaruana, município vizinho a Aracati. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), o trio foi arrebatado por cerca de cinco homens, que eram integrantes de uma organização criminosa. A rendição ocorreu na proximidades da Praça das Carnaúbas, no bairro Várzea da Matriz, em Aracati.

“Após o sequestro, as vítimas foram encaminhadas ao cativeiro, onde foram torturadas, e posteriormente colocadas no porta malas e interior do veículo de uma das vítimas, para irem a local incerto, certamente para serem executadas”, consta no APF. “Ocorre que uma das vítimas conseguiu fugir e pular do veículo, tendo acionado a polícia e informado as características dos veículos”. A fuga da vítima foi registrada por câmera de segurança. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), por volta das 8h20min do sábado, uma equipe do 30º Batalhão de PM (30º BPM) foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), diante da informação de que um homem amarrado estava denunciando ter sido sequestrado. As outras duas vítimas foram encontradas nas proximidades da BR-304 dentro de um carro abandonado, que ainda estava com o pneu furado. O automóvel que teria sido usado pelos criminosos e um celular foram apreendidos.