Ceará registra queda de 23,4% nos roubos de janeiro a agosto de 2025

Ceará registrou 5.927 roubos a menos nos oito primeiros meses de 2025 (Imagem de apoio ilustrativo) / Crédito: FCO FONTENELE

Com queda de 23,4%, o Ceará registrou 5.927 roubos a menos nos oito primeiros meses de 2025 em comparação ao mesmo período do ano passado. O levantamento é da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE). Entre janeiro e agosto de 2025, os indicadores de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) apontaram 19.411 ocorrências, contra 25.338 casos em 2024. Em Fortaleza, a redução foi de 26%, considerando 13.263 casos em 2025 e 17.914 roubos no ano anterior.