Ceará registra queda de 23,4% nos roubos de janeiro a agosto de 2025

Ceará registra queda de 23,4% nos roubos de janeiro a agosto de 2025A redução foi apontada nos oito primeiros meses do ano, em comparativo com o mesmo período de 2024. O Estado também registrou queda de 10,9% nos furtos
Com queda de 23,4%, o Ceará registrou 5.927 roubos a menos nos oito primeiros meses de 2025 em comparação ao mesmo período do ano passado. O levantamento é da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE).
Entre janeiro e agosto de 2025, os indicadores de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) apontaram 19.411 ocorrências, contra 25.338 casos em 2024. Em Fortaleza, a redução foi de 26%, considerando 13.263 casos em 2025 e 17.914 roubos no ano anterior.
Apenas durante o mês de agosto, o registro de CVP apontou diminuição de 23,3%, resultando em 716 casos a menos. A Capital segue em destaque na redução, com 26,6% (579 crimes a menos) — foram 1.597 casos, diante de 2.176 ocorrências em agosto de 2024.
Os indicadores de furto no Estado também diminuíram em 10,9% nos oito meses do ano. Com 4.538 ocorrências a menos, contabilizou-se 37.035 casos; em 2024, 41.573 foram apresentados.
Para o secretário da SSPDS, Roberto Sá, o resultado representa um investimento do Governo do Ceará em novas estratégias no combate à criminalidade. Entre elas, estão o Meu Celular, Segurança no Ponto e Moto Segura CE.
O percentual da redução de furtos em Fortaleza chegou a 7,7%, considerando 21.615 registros de janeiro a agosto de 2025.
“Como complemento ao trabalho realizado diariamente, a nossa Polícia Militar tem se empenhado bastante em aumentar a sua presença nas ruas, estando mais próximo da população e realizando mais abordagens a pessoas em atividades suspeitas”, acrescenta Roberto Sá.
No mesmo período deste ano, 2.783 prisões foram registradas para indivíduos investigados ou em situação de flagrante por crimes de roubo.
