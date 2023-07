MPCE pede prisão de homem acusado de matar ex-companheira em Missão Velha, no Cariri

O crime ocorreu em 25 de Abril. De acordo com a denúncia do MPCE, o assassinato foi realizado no contexto da violência doméstica e teve motivo torpe. A vítima tinha 35 anos e deixou 3 filhos.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) apresentou uma denúncia no último domingo, 9, contra Gleydson Alves Antão, de 40 anos, acusado matar sua ex-companheira à facadas em Missão Velha, na região do Cariri.

O crime ocorreu no último dia 25 de abril na residência da vítima, localizada no centro da cidade. Maria Tereza Xavier era técnica de enfermagem e tinha 35 anos da idade. Ela foi assassinada com 15 facadas. Após o crime, o Gleydson tentou tirar a própria vida, mas foi socorrido ao Hospital Regional do Cariri (HRC) e preso em seguida.

Segundo a denúncia do MPCE, o homem agiu de maneira intencional e consciente. Além disto, o órgão argumenta que o crime ocorreu dentro do contexto da violência doméstica e familiar e que o assassinato teve motivo torpe.

Testemunhas afirmaram que o relacionamento do ex-casal era problemático e marcado por brigas e agressões. Maria Tereza teria, ainda, tentado terminar o relacionamento em várias ocasiões, porém Gleydson não aceitava o fim.

Após o crime, Gleydson foi preso em flagrante no hospital. Ele teria confessado a autoria do homicídio, mas tentou alegar legítima defesa. A vítima deixou três filhos de um relacionamento anterior.