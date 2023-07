Incêndio atinge fábrica desativada em Juazeiro do Norte

O fogo foi controlado, mas na tarde desta sexta-feira, 30, as chamas reapareceram pelas condições do local que estavam favoráveis

Um incêndio atingiu uma fábrica desativada no Bairro Socorro, em Juazeiro do Norte, no Cariri, na madrugada dessa quinta-feira, 29.

Os bombeiros foram acionados na madrugada, aproximadamente 1 hora, e o fogo foi controlado por volta das 20 horas dessa quinta-feira.

Porém, pelas condições em que o local estava e pelo vento, houve reignição das chamas na tarde desta sexta-feira, 30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o local está abandonado, mesmo tendo proprietário e precisa ser limpo para que o fogo não volte a se alastrar. Não houve vítimas na ocorrência.