Suspeito de matar agricultor da Paraíba em Juazeiro do Norte é preso

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu um homem de 45 anos nesta quarta-feira, 5, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, suspeito de matar um agricultor no estado da Paraíba. O crime teria acontecido em abril deste ano na zona rural do município de Itaporanga, distante 420 km da capital João Pessoa.

O suspeito, identificado como Marcus Ulisses de Paulo, foi preso após o cumprimento de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da Paraíba. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) o homem responde por homicídio e estelionato no estado paraibano.

A vítima do crime se chamava Luiz Weber Antony de Faria Júnior, de 60 anos, e era conhecido popularmente como ‘Júnior de Nereida’. Ele teria desaparecido em agosto de 2022, mas seu corpo só foi encontrado pela filha da vítima em abril deste ano. Ainda de acordo com a SSPDS, o suspeito foi encaminhando para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e segue à disposição do Poder Judiciário.