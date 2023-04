Cariri: Homem envolvido com tráfico de drogas é preso em flagrante

Carlos André dos Santos, de 42 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nessa sexta-feira, 21, transportando cerca de cinco quilos de crack embalados em cinco tabletes no município de Missão Velha, microrregião do Cariri.

O Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD), da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, configura a ação como envolvimento com o tráfico ilícito de drogas. Os policiais ainda apreenderam dinheiro e dois aparelhos celulares.

Com apoio dos sistemas de monitoramento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi possível identificar a movimentação do veículo por várias cidades do Cariri. Na última localidade onde o homem foi encontrado, ele estaria saindo de Juazeiro do Norte.



Carlos Andé foi conduzido para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Após os procedimentos na delegacia, ele foi levado para uma unidade do sistema penitenciário e colocado à disposição do Poder Judiciário.

O NCTD afirma que seguirá com as investigações com o intuito de identificar outras pessoas que possam ter ligação com o tráfico de drogas na região.



