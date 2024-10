Mulher é presa em Milagres com 14 kg de maconha em ônibus interestadual

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus fazia o trajeto entre as cidades de São Paulo e Mossoró (RN). Ao ser questionada, a jovem disse não saber quem iria receber a droga, apenas que a encomenda deveria ser entregue no município potiguar.

Uma mulher de 29 anos foi presa durante a última quinta-feira, 10, suspeita de tráfico de drogas no município de Milagres , distante 482 quilômetros de Fortaleza . Na ocasião, 14 quilos de maconha foram encontrados na bolsa da jovem que trafegava pela BR-116 em um ônibus interestadual.

O material foi encontrado com auxílio dos cães farejadores K9 Faisão e K9 Guerra, durante uma fiscalização de rotina. Os animais são treinados para identificar substâncias ilícitas alocadas em bagagens, compartimentos e outros esconderijos. Ao todo, 14,658 kg estavam cuidadosamente embalados no fundo da mala.

A jovem, que não possui antecedentes criminais, foi levada para a Delegacia da Polícia Federal de Juazeiro do Norte para o cumprimento dos procedimentos legais. Diante do flagrante, ela poderá responder por tráfico de drogas, com base na Lei N°11.343/06, que estabelece até 15 anos de prisão como pena para o crime.