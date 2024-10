Maconha no Ceará: após mais 2T, volume de apreensões em 2024 é o dobro de 2023

Um veículo utilizado na distribuição da droga estava sob suspeita a partir de informações da inteligência da Policia Militar do Ceará (PMCE). O trio foi apresentado na Delegacia de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil, onde os suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Um dos envolvidos possui passagem pelo mesmo crime. Parte da droga estava sendo embalada para a distribuição em um galpão e outra já estava dentro do carro.

Entre janeiro e setembro deste ano, 7.120,29 kg de maconha foram apreendidos. No meio período do ano anterior, 3.236,23 kg foram retirados de circulação. Um aumento de 120%. O número é maior do que as apreensões dos 12 meses (janeiro a dezembro) de 2023 e 2022. Em 2023, a soma anual foi de 3.514,82; em 2022, o número foi de 3.431,16.

Três homens de outros estados foram presos em flagrante com 2.271 quilos de maconha na tarde desta terça-feira, 8, em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Essa foi a maior apreensão de drogas das forças de segurança do Estado em 2024.

O tenente-coronel Antonio Gonçalves Cavalcante, titular do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), explica que a inteligência já havia alertado sobre suspeitas de que um carro Fiat Mobi, da cor vermelha, estaria distribuindo drogas na região do Conjunto Metropolitano.

Helton Cristiano da Silva Oliveira, de 41 anos, e Gleikson Ismael de Souza, de 31, são de Santa Catarina e, segundo a PM, vieram para o Ceará para essa ação criminosa. Rafael Cabral da Silva, de 22 anos, é do Rio de Janeiro, mas mora no Ceará há algum tempo.

"Uma patrulha nossa se deparou com um carro que a gente já vinha tentando localizar há um certo tempo. Estavam distribuindo droga nesse carro. Ao ser localizado, a patrulha achou por bem abordar. Coincidentemente, esse carro estava à frente de um galpão, um depósito", detalhou o comandante.

A equipe do Comando Tático Motorizado (Cotam) identificou o veículo suspeito e abordou os homens. O primeiro suspeito estava com um tablete de maconha. Quando viu os policiais, o segundo indivíduo tentou fechar o portão do galpão e, depois, fugir pelo telhado. O terceiro participante, que estava dormindo, também foi preso em flagrante no galpão.

O forte cheiro de drogas no espaço chamou a atenção dos agentes. No local, um grande volume de maconha estava coberto por uma lona preta e tabletes estavam guardados em caixas de papelão fechadas. Nas dependências do espaço, como banheiros e pequenos cômodos, mais entorpecentes foram localizados.