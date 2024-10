Duas mulheres são presas suspeitas de colaborarem com roubo a carro-forte no Ceará

Dinheiro apreendido pelas equipes policiais na casa de uma das suspeitas Crédito: Reprodução/ SSPDS

Uma operação comandada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco), deflagrada nesta quarta-feira, 9, resultou na captura de duas mulheres suspeitas de darem apoio logístico a um grupo criminoso que tentou roubar um carro-forte no município de Icapuí, distante 201 km de Fortaleza. As prisões ocorreram nas cidades de Maracanaú e Beberibe, ambas localizadas no Estado do Ceará. A operação teve como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva expedidos pelo 4º Núcleo de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.

Em uma das residências ligadas às mulheres capturadas, foram encontrados cerca de R$ 12,5 mil em espécie. As equipes da Delegacia Municipal de Beberibe, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). À época, o roubo foi impedido pela por equipes da Ficco, que apreenderam explosivos e armas de fogo. Assalto a carro-forte Em junho deste ano, criminosos foram interceptados durante uma tentativa de roubo a carro-forte mediante o uso de explosivos. O caso ocorreu no município de Icapuí, distante 201 km de Fortaleza. A ofensiva ocorreu por meio da Ficco e do Comando Tático Rural (Cotar).