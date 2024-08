Previsão do tempo: Ceará se mantém sem previsão de chuvas

Onda de calor gera alerta para MS e parte do estado de SP Crédito: © Tomaz Silva/Agência Brasil

Sem chuvas na madrugada de domingo, 25, e com temperaturas entre 16°C e 39°C no sábado, 24, o restante do fim de semana deve ser marcado pela predominância de um céu com ausência de nuvens e sem previsão de chuvas em todo o Ceará. Ainda, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica o mesmo padrão meteorológico para a segunda-feira, 26, até o final do dia. Previsão do tempo no Ceará Domingo, 25 de agosto

Madrugada/Manhã: Na faixa litorânea e no Maciço de Baturité, o céu variou de parcialmente nublado a sem nuvens. Nas demais macrorregiões, o predomínio é de céu sem nuvens. Já a velocidade máxima do vento fica entre 40 e 50 km/h na faixa litorânea e regiões de serra.

Tarde: A velocidade máxima do vento se mantém a mesma da manhã e a umidade relativa do ar apresenta valores mínimos entre 25% e 35% para a Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Litoral Norte e Ibiapaba. Predomínio do céu sem nuvens em todas as macrorregiões. Noite: Predomínio do céu sem nuvens em todas as macrorregiões e velocidade máxima do vento entre 40 e 50 km/h. Segunda-feira, 26 de agosto

Madrugada/Manhã: Predomínio do céu sem nuvens e velocidade máxima do vento entre 45 e 55 km/h em todo o estado.

Tarde: Predomínio do céu sem nuvens em todo o estado, com umidade relativa do ar entre 25% e 35% para a Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Ibiapaba e Litoral Norte. A velocidade máxima do vento permanece com os valores entre 45 km/h e 55 km/h. Noite: Predomínio do céu sem nuvens e velocidade máxima do vento entre 45 e 55 km/h em todo o estado. Fonte: Funceme