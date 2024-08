Nos próximos dias 29 e 30 de agosto, o Ceará fará parte da Mobilização Nacional de Identificação e Busca de Pessoas Desaparecidas realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Esta será a primeira fase da campanha - veja mais sobre as outras etapas abaixo.

A campanha objetiva coletar material genético e impressões digitais de familiares e de pessoas com identidade desconhecida e pesquisar informações de mortos sem identificação. O Estado terá dez postos de coleta e os interessados devem levar um Boletim de Ocorrência (BO) comunicando o desaparecimento.

A iniciativa é da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) por meio da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).