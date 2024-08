Acusado de estuprar jovem de 15 anos em Milagres se entrega à Polícia

Um homem, que não teve a identidade revelada, acusado de estuprar uma jovem de 15 anos, se entregou à Polícia na última quinta-feira, 22, em Milagres, cidade a 482 quilômetros de Fortaleza, onde teria ocorrido o crime. De acordo com denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), a jovem estava tomando banho em uma casa da zona rural do município quando foi arrastada pelo homem para um curral, onde foi violentada.

O crime está sendo tipificado pelo MPCE como estupro de vulnerável, pois apesar de ter mais de 14 anos de idade, a adolescente sofre com transtornos intelectuais e, portanto, não possui o discernimento necessário para a relação.