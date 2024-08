Sete mandados são cumpridos contra grupo suspeito de desvios na Caixa Econômica

Sete mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos durante a manhã desta sexta-feira, 23, nos municípios de Fortaleza e Caucaia, contra suspeitos de desvio em uma sede da Caixa Econômica Federal no Ceará. Os alvos são investigados por utilizar dados de uma funcionária da agência bancária para realizar transferências e saques indevidos, que já somavam o valor de R$ 300 mil.

Segundo informações da Polícia Federal (PF) no Ceará, a operação, intitulada Altera_Fraude, foi iniciada após a detecção de irregularidades em comandos de sistema, supostamente feitos por uma funcionária do banco. De acordo com as investigações, uma prestadora de serviços da agência utilizava os dados da funcionária para desviar os valores fora do horário de expediente da titular.