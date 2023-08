Homem é condenado a 23 anos de prisão por duplo homicídio em Milagres

Cícero Nilton da Silva, conhecido como Chico do Lixo, foi condenado a 23 anos e quatro meses de prisão pelos homicídios de Fabrício de Oliveira Pontes, de 44 anos, e de Raimundo Pereira Gonçalves, de 53 anos, crime ocorrido em 30 de setembro de 2018 dentro de um centro de recuperação em Milagres (Cariri Cearense).

O julgamento ocorreu na última sexta-feira, 4, e a decisão foi anunciada pelo Ministério Público Estadual (MPCE) nessa segunda-feira, 7. Conforme denúncia do MPCE, o crime foi praticado mediante diversos golpes de foice e uma esfera de gesso.



Com isso, o júri entendeu que o crime foi cometido com emprego de meio cruel. Os jurados ainda concordaram que o crime ocorreu de forma que impossibilitou a defesa da vítima, já que Fabrício Oliveira dormia no momento do ataque.



“O Tribunal do Júri também levou em consideração os antecedentes criminais do réu e estabeleceu a execução provisória da pena, negando ao acusado o direito de recorrer em liberdade”, informou o MPCE.

Cícero Nilton foi preso um dia após o crime, ainda em estado de flagrante. Preso, ele obteve o relaxamento de prisão, mediante uso de tornozeleira eletrônica. No dia 1º de abril de 2022, o monitoramento foi interrompido e Cícero Nilton voltou a ser preso. A ação penal transcorreu em segredo de Justiça.