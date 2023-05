Suspeito de chefiar grupo criminoso no Ceará é preso em operação no Mato Grosso

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu nessa terça-feira, 9, um homem apontado como o chefe de um grupo criminoso atuante na Região Norte do Ceará. O suspeito foi capturado no Mato Grosso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ação foi realizada em parceria com a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (PCMT), e o homem — identificado como Antônio Brasileiro da Silva Neto, de 31 anos — foi localizado em Cuiabá. Um mandado de prisão temporária foi cumprido contra o suspeito pelo crime de associação criminosa.

O homem já tem antecedentes pelos crimes de homicídio doloso, tentativa de homicídio, furto, receptação, tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo e porte de arma branca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A prisão de Antônio Brasileiro faz parte da terceira fase da operação "Jogo Incerto", deflagrada no ano passado com o objetivo de impedir a atuação de grupos criminosos em jogos esportivos e de azar no interior do Ceará.

O homem é o 17º suspeito a ser preso na ação e voltará ao Estado cearense.

A PC-CE segue com as investigações para identificar outros envolvidos no crime na região.