Motociclista morre em colisão com ônibus escolar em Mauriti / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um motociclista de 56 anos morreu na manhã desta terça-feira, 22, após cair e ser atropelado em Mauriti, que fica a 513,04 quilômetros de Fortaleza. A colisão aconteceu por volta das 7 horas, na Rua José Jácome de Carvalho, no bairro Bela Vista II. A vítima teve a cabeça esmagada pelo veículo. LEIA MAIS | Motocicleta com três pessoas colide com poste e bebê de 1 ano e três meses morre no Ceará