Lula, sobre EUA: 'Acho que vamos ter que estabelecer processo de negociação'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu um "processo de negociação" com os Estados Unidos sobre a imposição de tarifas de importação de produtos brasileiros. Lula disse que "somente o multilateralismo pode trazer um equilíbrio na relação comercial e política".

A breve declaração do presidente brasileiro foi dada aos jornalistas no Palácio Itamaraty, pouco antes da recepção ao presidente chileno, Gabriel Boric, para um almoço no local.