Motocicleta com três pessoas colide com poste e bebê de 1 ano e três meses morre no Ceará

Condutor teria perdido o controle do veículo em uma avenida do município de Brejo Santo, nessa sexta-feira, 18

Uma motocicleta com três ocupantes colidiu contra um poste no município de Brejo Santo , a 521,75 quilômetros de Fortaleza, na sexta-feira, 18. O acidente aconteceu após o condutor perder o controle do veículo na avenida José Amaro Neto. Uma criança de 1 ano e três meses morreu no acidente .

Conforme o Departamento Municipal de Trânsito de Brejo Santo (Demutran), os agentes realizaram o Boletim de Ocorrência de Trânsito com as informações colhidas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), que permanecia no local, além da Perícia Forense.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias da morte acidental no trânsito. O caso está a cargo da Delegacia de Brejo Santo, unidade da PC-CE.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Brejo Santo: (88) 3531 4841