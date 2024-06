Adolescente se afoga em barragem de Mauriti, interior do Ceará

Um adolescente de 17 anos, Itauã Luiz dos Santos, morreu afogado em uma barragem localizada na zona rural do Município de Mauriti. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS), no último sábado, 15, o jovem teria sido levado a uma unidade de saúde por populares, mas não resistiu e foi a óbito.

A Prefeitura de Mauriti, juntamente com Secretaria Municipal de Educação, se manifestou sobre o ocorrido: "Prestamos nossa solidariedade à família e amigos pela sua ida para o Reino dos Céus. Rogamos a Deus que conforte a todos e que busquem amparo na fé", finaliza.

De acordo com a SSPDS, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) está apurando as circunstância da morte. Durante a ocorrência, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estiveram no local realizando diligências.