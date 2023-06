Duas pessoas morrem em acidente de carro na CE-397, em Mauriti

Um homem, de 58 anos, e uma mulher, de 41, morreram após um acidente de carro na CE-397, no município de Mauriti, a 492,8 km de Fortaleza. O condutor teria perdido o controle do carro e capotado, na tarde desse domingo, 25, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e colheu indícios que auxiliarão nas investigações. O caso ficará sob responsabilidade da Delegacia Municipal de Mauriti.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) também foram acionadas para a ocorrência.