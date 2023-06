Saiba onde estão sendo plantadas novas mudas em Fortaleza

Mais de 19 mil mudas foram plantadas ou doadas em Fortaleza nos cinco primeiros meses de 2023, segundo dados da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma). A pasta entende que a cobertura vegetal é uma das maneiras mais eficazes de amenizar as ilhas de calor na Cidade.

Desde o início da gestão de José Sarto (PDT), em 2021, cerca de 139 mil plantios de espécies medicinais, ornamentais, frutíferas, arbóreas e arbustivas foram realizados, ainda segundo a Seuma.

De acordo com a titular da Pasta, Luciana Lobo, há um mapeamento das áreas que têm maior carência e necessidade de arborização, e é com esse levantamento que se sabe quais são as espécies próprias para cada lugar.

"A gente tenta tanto priorizar esses locais que mais precisam, como também aqueles em que a gente encontra um local adequado e também parceiros", pontua a secretária. Boa parte das espécies vegetais selecionadas são nativas do Ceará, que são a carnaúba, o ipê roxo, o angico, o oiti, a pata de vaca, o cajueiro e outras espécies.

Entre as medicinais e ornamentais, algumas são estrangeiras mas possuem o cultivo permitido. Outras são de espécies exóticas, porém não danosas ao meio ambiente, segundo a pasta. A prioridade, ressalta são as espécies nativas, porque além da contribuição no equilíbrio da fauna e da flora local, elas estão adaptadas ao clima local e às condições do solo.

O diretor de conservação e monitoramento da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), Rafael Silva, pontua que o órgão contribui para o aumento da cobertura vegetal de Fortaleza por meio do plantio de mudas arbóreas e que a Prefeitura tem buscado aumentar a cobertura vegetal.

“Essa cobertura proporciona uma série de benefícios, dentre eles, a diminuição das temperaturas, a redução do escoamento superficial das águas pluviais (erosão), a melhoria da qualidade do ar, a redução dos ruídos, a valorização imobiliária, a formação de corredores faunísticos etc. A meta para este ano é plantar 20 mil plantas e árvores”, comenta.

A importância de manter a vegetação nativa em Fortaleza

Cuidar da vegetação nativa em Fortaleza é preservar a biodiversidade, ou seja, para que outras espécies continuem vivas, é necessário que essa vegetação nativa esteja presente. O professor Marcelo Freire, do curso de Ciências Ambientais do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC), pontua que animais como iguanas e raposas sobrevivem na Capital por causa da presença das áreas verdes.

“Essas áreas verdes são grandes espaços de lazer e de contemplação que levam à práticas de exercícios, de bem-estar psicológico. Tem estudos mostrando, por exemplo, que o acesso a áreas verdes de lazer influencia muito na qualidade de vida e na saúde emocional e psicológica das pessoas”, diz.

Para além de proporcionar o bem-estar da população, a arborização diminui a presença das ilhas de calor — fenômeno que se caracteriza pelo aumento das temperaturas em áreas urbanas.

O professor Rafael Costa, da Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais da UFC, explica que vivemos em um território que por natureza tem altas temperaturas. Por isso, sabemos o valor que tem a sombra de uma árvore.

“O efeito do sombreamento por si só já previne devido ao fato de que as copas e a folhagem das árvores nos protegem da incidência solar direta, que nos causam sensação térmica de maior calor, sem falar dos efeitos dos raios ultravioletas, que são bem conhecidos”, afirma.

Rafael pontua ainda que as árvores são sistemas termodinâmicos de dissipação de calor muito eficientes e que elas são vitais para evitar a formação das ilhas de calor.

Incentivo ao plantio de árvores

Para conscientizar a população da importância da arborização da Cidade, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) promove as doações de mudas para quem se interessar em cultivar essas plantas.

A titular da pasta, Luciana Lobo explica que essa doação acontece em vários períodos e que o intuito é estimular o plantio. É possível retirar mudas na Seuma após agendamento.

“Caso a pessoa não tenha o conhecimento mais apurado de como o plantio é feito, pode entrar em contato conosco através do projeto 'Árvore na minha calçada', que a gente vai lá e realiza o plantio, seja na calçada, seja no jardim ou no quintal”, pontua.



Áreas de Fortaleza que vão receber mudas nativas por regional

Regional 1

Cristo Redentor

Avenida Presidente Castelo Branco, 3912

Avenida Presidente Castelo Branco, 4130

Rua Doutor José Roberto Sales, 44

Rua Eretides Alencar, 20

Vila Velha

Avenida Major Assis, 1976

Avenida Major Assis, 2969

Rua N, 1

Barra do Ceará

Avenida 20 de Janeiro, 2360

Rua Senador Robert Kennedy, 666



Regional 2

São João do Tauape

Rua Monsenhor Salazar x Rua Julia Vasconcelos

Subestação da Cagece

Papicu

Rua Joaquim Lima, 1773

Rua José Borba Vasconcelos, 150

Rua Valdetário Mota, 1105

Rua Ávila Goulart, 118

Rua Amélia Benebien, 535

Vicente Pinzón

Rua Oliveira Filho, 1116

Rua Visconde de Cairu, 200

Dionísio Torres

Rua Lívia Barreto, 340



Regional 3

Presidente Kennedy

Rua Frei José Maria, 450

Rua México, 2

Ellery

Rua Sargento Hermínio Sampaio, 2677

Rua Barão do Crato com Rua Safira

Monte Castelo

Rua Teófilo Gurgel

Rua Doutor Atualpa com Bernardo Porto

Avenida Sargento Hermínio Sampaio, 4717

Amadeu Furtado

Rua Cônego Pena Forte, 265

Parque Araxá

Avenida José Bastos, 1824

Regional 05

Bonsucesso

Rua Alto Vermelho 79 x Rua Anselmo Nogueira

Rua Taquari S/N Via Pt

Bom Jardim

Rua Martins de Carvalho, 761

Rua Virgílio Nogueira, 391

Granja Lisboa

Rua Coronel Fabriciano, 3113

Rua Paulino Rocha, 1170

Rua Paulino Rocha com Oscar Araripe

Siqueira

Rua Atobá x Rua Urucutuba, 1972

Granja Portugal

Rua Taquari, 2218

Travessa Taubaté, 1821



Regional 6

Messejana

Rua Manoel Castelo Branco x Rua Dionísio Leonel Alencar

Rua Dionísio Leonel Alencar x Rua José Belchior

Rua Doutor Joaquim Bento x Rua Pedro Estanislau

Rua Vasco Ataíde x Rua Muniz Freire

Rua Frederico Severo x Travessa Eliziário Mendes

Rua Santa Rosália x BR 116

Guajiru

Rua Cosme de Almeida x Rua Professor José Henrique

Rua Wilson Pereira x Rua José Belchior

Rua José Pereira Barros x Rua José Belchior

Cidade dos Funcionários

Avenida Desembargador Gonzaga x Rua Alice

Rua Teofredo Goiana x Avenida Ulisses Bezerra



Regional 7

Luciano Cavalcante

Avenida Rogaciano Leite - Entre Avenida Murilo Borges e Rua Francisco das Chagas Mendes

Avenida Estácio Brígido e Rua Ademar de Barros

Rua Bolivar Pinto Bandeira e Avenida Washington Soares

Avenida Estácio Brígido e Rua Jayme Gama

Sapiranga

Avenida Washington Soares e Rua Olyntho Arruda

Rua Joaquim Frota e Avenida Edilson Brasil Soares

Edson Queiroz

Rua Cidade Ecológica e Avenida Edilson Brasil Soares

Avenida Martins de Castro e Rua Pitombeira

Avenida Washington Soares e Rua Adolfo Moreira de Carvalho

Cidade 2000

Avenida das Adananteiras e Rua Andrade Furtado

Manoel Dias Branco

Zuca Acioli e Avenida Dioguinho

Praia do Futuro

Avenida Dioguinho e Rua Trajano de Medeiros

Avenida Dioguinho e Rua Oliveira Filho

Avenida Dioguinho e Rua José Borba Vasconcelos

Avenida Dioguinho e Rua Ipameri

Guararapes

Avenida Washington Soares e Rua Maximiano da Fonseca

Rogaciano Leite e Miguel Dias

Regional 9



Santa Maria

Rua Augusto Benevides x Dionísio Leonel Alencar

Rua Capitão Hermínio x BR 116

Nunes Feijó x Dionísio Leonel Alencar

Honorino Maia x Augusto Benevides

Jangurussu

Avenida Val Paraíso x Avenida B

Avenida Castelo de Castro x Rua Nossa Senhora do Consolo

Rua Alef de Sousa Cavalcante x Rua Ada Pimentel

Avenida Val Paraíso x Rua Verde Leste

Avenida Val Paraíso ( próximo ao 457)

Cajazeiras

Rua Guilherme Telefone x Avenida Deputado Paulino Rocha

Rua Tibúrcio Pereira x Travessa Francisco

Barroso

Rua Rosita x Rua Augusto Calheiros

Travessa Sagres x Rua Louralber Monteiro

Regional 10

Mondubim

Rua Oscar Benevides, 190

Avenida Waldir Diogo , 1136

Rua Amaro José de Sousa, 125

Avenida Presidente Costa e Silva, 1822

Avenida Presidente Costa e Silva, 993

Rua do Jangadeiro, 120

Aracapé

Rua João Jacó, 62

Rua Miguel Aragão - vizinho a creche nova

Manoel Sátiro

Rua Silvino, 355 - atrás do colégio Darci Ribeiro

Conjunto Esperança

Avenida Contorno Sul, 1361 - esquina com Rua Cento e Onze

Parque São José

Rua Cônego de Castro, 4500

Parque Presidente Vargas

Rua Vicente Celestino, 1498

Maraponga

Rua Julio Alcides - esquina com Rua Godofredo Maciel

Canindezinho

Rua Cônego de Castro, 8300



Regional 11

Conjunto Ceará

Avenida L com Rua 107 - ao lado do terminal de ônibus

Rua 303 com Rua 303D - ao lado do Colégio Edilson Brasil Soares

Avenida F com Rua 602 - ao lado do Colégio Prisco Bezerra

Couto Fernandes

Avenida Américo Barreira - canteiro entre as ruas Maranhão e Piauí

Damas

Rua José Bastos com Rua Oscar Bezerra

Demócrito Rocha

Rua Barão de Sobral - entre Rua João Melo e Rua Matos Vasconcelos

Dom Lustosa

Rua Vitória, 256 - próximo ao Ecoponto

Henrique Jorge

Rua Goiânia - esquina com Rua Vitória

Jóquei Clube

Rua Rio Grande do Sul com Avenida Fernandes Távora



Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma)