Suspeito de ameaçar ex-companheira é preso em Massapê

O homem respondia judicialmente pelo caso e estava com um mandado de prisão preventiva em aberto

Um mandado de prisão preventiva foi cumprido em desfavor de um homem que responde por crime de violência doméstica após uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Municipal de Massapê. A ofensiva ocorreu na tarde de quinta-feira, 27, no município de Massapê, a 259,4 km de Fortaleza.

O suspeito, de 29 anos, foi preso em flagrante em 2019 por ameaças desferidas contra a ex-companheira. Ele ainda respondia judicialmente pelo caso e estava com um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela 1ª Vara da Comarca de Massapê.

Na tarde de quinta-feira, 27, com a ordem judicial, os policiais civis realizaram diligências com o objetivo de capturar o homem, que foi localizado em sua residência, no distrito de Mumbaba de Baixo, em Massapê. Ele não resistiu à abordagem policial.

O homem foi conduzido para a Delegacia Municipal de Massapê, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha. Com os procedimentos na delegacia concluídos, ele foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário. Agora, o suspeito encontra-se à disposição da Justiça.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Massapê: (88) 3643-1026



