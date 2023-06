Irmãos adolescentes são encontrados mortos em canal no município de Marco

Dois irmãos adolescentes, de 13 e 14 anos, foram encontrados mortos nesse domingo, 4, em um canal de irrigação no município de Marco (Litoral Norte do Estado). As vítimas são José Samuel Sousa Nascimento e João Eduardo Sousa Nascimento.

Policial civil é detido por disparo de arma de fogo e embriaguez ao volante em Caucaia; LEIA



Conforme nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os adolescentes apresentavam “sinais de possível afogamento”, mas somente após laudo da Perícia Forense do Estado (Pefoce) será possível confirmar a causa das mortes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Delegacia Municipal de Marco instaurou inquérito para investigar o caso.

A Prefeitura de Amontada, a 53,9km de Marco, manifestou pesar por meio de nota. Ambos eram alunos da Escola de Educação Básica Raimundo Edimilson Lima, localizada em Amontada, que também manifestou pesar.