Homem é morto a tiros enquanto passeava com criança em Maranguape

Crime aconteceu na manhã deste sábado, 6, em Maranguape / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um homem de 33 anos foi morto a tiros em uma rua enquanto passeava com uma criança na manhã deste sábado, 6. O crime aconteceu na Área Seca, no bairro Novo Maranguape II, no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Uma câmera de segurança registrou a ação criminosa. Nas imagens, a vítima anda ao lado da criança enquanto se aproxima de um homem. Em seguida, um motoqueiro com uniforme de eletricista chega ao local e dispara contra o homem que cai ao lado da criança.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também foi acionado para a ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) por meio da Delegacia de Polícia Civil de Maranguape. O suspeito do crime não foi preso até a publicação desta matéria. Denúncias A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos. Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Polícia Civil de Maranguape: (85) 3101 7348

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

