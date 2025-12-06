Homem é morto a tiros enquanto passeava com criança em Maranguape

Homem é morto a tiros enquanto passeava com criança em MaranguapeSuspeito estava em uma moto quando se aproximou da vítima e realizou disparo de arma de fogo. Crime aconteceu na manhã deste sábado, 6
Um homem de 33 anos foi morto a tiros em uma rua enquanto passeava com uma criança na manhã deste sábado, 6. O crime aconteceu na Área Seca, no bairro Novo Maranguape II, no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Uma câmera de segurança registrou a ação criminosa. Nas imagens, a vítima anda ao lado da criança enquanto se aproxima de um homem. Em seguida, um motoqueiro com uniforme de eletricista chega ao local e dispara contra o homem que cai ao lado da criança.
O motoqueiro foge do local e a criança começa a correr em outra direção. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar. Ainda não há informações da ligação da criança com a vítima.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o homem possuía antecedentes por posse irregular de arma de fogo e homicídio. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do homicídio.
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também foi acionado para a ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) por meio da Delegacia de Polícia Civil de Maranguape. O suspeito do crime não foi preso até a publicação desta matéria.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Polícia Civil de Maranguape: (85) 3101 7348
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br