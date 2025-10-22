Prefeitura de Maranguape compra casarão abandonado para fazer centro de arte e cultura

Fachada do antigo Solar dos Sombras, em Maranguape / Crédito: Samuel Setubal

A Prefeitura de Maranguape anunciou nesta quarta-feira, 22, a compra do Solar dos Sombra, casarão abandonado localizado no Centro do município. De acordo com vídeo postado nas redes sociais pelo prefeito Átila Câmara, o prédio histórico deve ser revitalizado para abrigar um centro de educação, arte e cultura. Em setembro de 2025, O POVO mostrou que a gestão municipal tinha interesse em comprar o prédio. O bem é tombado devido à relevância histórica, mas não passava por manutenção e chegou a um estado de degradação visível a quem passa pelo local.