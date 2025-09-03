Entregador de 21 anos é encontrado morto em Maranguape

Entregador é encontrado morto em Maranguape; dois homens e quatro adolescentes são suspeitosVítima desapareceu após sair para fazer uma entrega na segunda-feira, 1º. Suspeitos do crime foram localizados no dia seguinte pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE)
Um entregador de 21 anos foi encontrado morto, nessa terça-feira, 2, em um terreno localizado no bairro Outra Banda, no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
A vítima, encontrada com marcas de tiros, desapareceu na segunda-feira, 1º, após sair para fazer uma entrega.
A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que dois homens foram presos e quatro adolescentes apreendidos suspeitos do crime. Eles foram localizados em um imóvel do bairro Novo Maranguape, horas após o corpo do entregador ser encontrado.
Com os suspeitos, foram apreendidos um revólver calibre 38 e munições, uma espingarda calibre 12 e munições, além de uma quantidade de crack e uma balança de precisão. Após a prisão, o grupo foi conduzido para a Delegacia de Maranguape.
De acordo com a Polícia Civil, os adultos, ambos de 18 anos, foram autuados por homicídio qualificado, integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e corrupção de menores.
Já os adolescentes, dois de 17 anos e, os outros dois de 16 e 15 anos, foram autuados pelos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O grupo foi colocado à disposição da Justiça.
A vítima do homicídio foi identificada como Ítalo Andrade e trabalhava como entregador em um estabelecimento comercial localizado no mesmo bairro em que ele foi encontrado morto. Pelas redes sociais, o estabelecimento publicou uma nota de pesar.
“É com imensa dor e tristeza que comunicamos o falecimento de nosso querido parceiro de entregas”, afirmou a nota. O POVO opta por não divulgar o nome do estabelecimento.