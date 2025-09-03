Entregador de 21 anos é encontrado morto em Maranguape

Vítima identificada como Italo Andrade, de 21 anos, foi encontrada morta após sair para fazer uma entrega / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um entregador de 21 anos foi encontrado morto, nessa terça-feira, 2, em um terreno localizado no bairro Outra Banda, no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vítima, encontrada com marcas de tiros, desapareceu na segunda-feira, 1º, após sair para fazer uma entrega.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que dois homens foram presos e quatro adolescentes apreendidos suspeitos do crime. Eles foram localizados em um imóvel do bairro Novo Maranguape, horas após o corpo do entregador ser encontrado. Leia Mais | Suspeito de chefiar facção em Maracanaú teria ido ao Pará matar rival Com os suspeitos, foram apreendidos um revólver calibre 38 e munições, uma espingarda calibre 12 e munições, além de uma quantidade de crack e uma balança de precisão. Após a prisão, o grupo foi conduzido para a Delegacia de Maranguape. De acordo com a Polícia Civil, os adultos, ambos de 18 anos, foram autuados por homicídio qualificado, integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e corrupção de menores.