Homem é morto pela polícia após esfaquear várias pessoas na França

Autor AFP
AFP Autor
A polícia francesa matou nesta terça-feira (2) um homem suspeito de ferir com uma faca várias pessoas no centro de Marselha, a segunda maior cidade do país, indicou uma fonte policial. 

O ataque ocorreu durante a tarde perto do Porto Velho (Le Vieux Port), um local emblemático do tráfico de drogas desta cidade no sudeste da França. 

O agressor esfaqueou pelo menos quatro pessoas antes que os agentes agissem rapidamente, segundo outra fonte. 

O estado de saúde exato das vítimas não foi informado.

