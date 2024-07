Maranguape foi o oitavo município mais violento do Brasil em 2023

Repórter do caderno de Cidades

Levantamento faz parte da 18ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado nesta quarta-feira, 18, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP)

As MVIs são a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes por intervenção policial.

Maranguape , localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, teve em 2023 a oitava maior taxa de homicídios do Brasil entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. O apontamento consta na 18ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 , publicada nesta quinta-feira, 18, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Completam o ranking dos dez municípios mais violentos do País em 2023 Macapá-AP (71,3 MVIs por 100 mil) e Eunápolis-BA (70,4 MVIs por 100 mil).

O Fórum também observou que, de 2022 para 2023, os homicídios cresceram 85,7% em Maranguape. De acordo com a SSPDS, ocorreram 42 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) em Maranguape em 2022, enquanto, em 2023, esse número foi de 77.



O CVLI é um indicador elaborado pela SSPDS que reúne homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte. Diferentemente das MVIs, do FBSP, que também engloba as mortes por intervenção policial.



Os dados do Anuário também indicam que o Ceará foi o quarto estado mais violento do País em 2023. Com uma taxa de 35,4 MVIs por 100 mil habitantes, o Ceará só ficou atrás de Bahia (46,5 MVIs por 100 mil), Pernambuco (40,2 MVIs por 100 mil) e Amapá (69,9 MVIs por 100 mil).



Entre as capitais, Fortaleza foi a 10ª com maior taxa de homicídios: foram 31,2 MVIs por 100 mil habitantes. A maior taxa foi a de Macapá-AP (71,3 MVIs por 100 mil) e a menor a de São Paulo-SP (7,1 MVIs por 100 mil).



Nacionalmente, o FBSP apontou que o Brasil reduziu em 3,4% o número de homicídios em 2023. Foram 46.328 MVIs no ano passado. Apesar da queda, o Fórum destaca que os números da violência no País continuam preocupantes.