Homem de 57 anos morre após ser baleado em Maranguape

Um homem de 57 anos morreu após ser baleado durante o último sábado, 16, no município de Maranguape, a cerca de 26 km de Fortaleza. A vítima foi baleada em via pública no bairro onde morava e ainda chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local do crime, cuja suspeita é de homicídio doloso.