Treze foragidos da justiça são presos na Região Metropolitana de Fortaleza e no Piauí

Treze foragidos da justiça foram presos nessa sexta-feira, 15, na Região Metropolitana de Fortaleza e em Teresina, no Piauí. Além disso, 23 mandados de prisão foram cumpridos contra suspeitos que já se encontram recolhidos em prisões. As ações fazem parte de uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que busca realizar ações preventivas de combate à criminalidade.

No município de Eusébio, um imóvel que utilizava câmeras para monitoramento clandestino da região foi desativado. De acordo com a polícia, os equipamentos eram utilizados de forma ilícita.

Em Itaitinga, dois mandados de prisão foram cumpridos contra dois homens que já se encontram em uma prisão da região. Já em Caucaia, seis suspeitos foram localizados.

No Piauí, um homem, identificado como Wellisson Castro da Silva, de 29 anos, foi localizado e capturado na cidade de Teresina. Ele havia sido condenado a oito anos e um mês pelos crimes de roubo, receptação e desobediência Os crimes foram registrados no município de Pacajus, no interior do Ceará.

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

