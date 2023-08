Homem "preso" em trilha na Serra de Maranguape é resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Um homem de 29 anos foi resgatado por agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) após realizar uma trilha na Serra de Maranguape. A vítima sentiu dores na coluna e não conseguiu mais se locomover. Outras duas pessoas também estavam realizando o trajeto.

Após serem acionadas e chegarem ao local, equipes do CBMCE tiveram dificuldade em tirar a vítima do local — os agentes chegaram durante a noite de terça-feira, 1º, e tiveram que permanecer com o homem até a manhã desta quarta-feira, 2. Uma formação da Ciopaer tentou prestar auxílio na empreitada — porém, as condições climáticas não permitiram que o helicóptero chegasse ao local.

Com a dissipação do mau tempo, integrantes da CBMCE conseguiram descer a serra com a vítima — que foi conduzida, de forma consciente, a uma unidade de saúde de Maranguape.