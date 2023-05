Bombeiros resgatam cachorros presos em imóvel com abelhas

Os bombeiros foram acionados por volta das 9h40min para resgatar dois cachorros que estavam e um imóvel com abelhas

Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

A 1ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiros Militar recebeu um chamado na manhã deste domingo, 28, para resolver uma ocorrência de ataque de abelhas na localidade de Cachoeira, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A notificação chegou por volta das 9h40min, quando se relatou que várias abelhas estavam dentro de um imóvel sobrevoando seu interior.

A preocupação maior foi a presença de dois cachorrinhos dentro da casa, os quais os donos não sabiam se tinham sido atacados pelos insetos. De prontidão, os bombeiros foram até o local para averiguar os fatos e resolver a questão. Ao chegarem por lá, o tutor dos cachorros disse que os animais estavam na área de serviço e queria resgatá-los urgentemente.

Com o equipamento de proteção individual adequado, os bombeiros entraram na casa e tiraram os animais sãos e salvos. Na operação, percebeu-se que as abelhas que estavam lá presentes eram do tipo italiana. Apesar de volumosa, a passagem das abelhas era temporária, já que elas transitavam sem formar um enxame. Os agentes fizeram uma busca minuciosa pelo imóvel para se certificar que não havia aglomeração de abelhas e nada foi encontrado.



Para assegurar que as abelhas sairiam do ambiente e otimizar a ventilação, os cômodos da casa foram abertos, possibilitando que as abelhas achassem o caminho para fora.

Recomendações de Segurança

O comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar, o tenente-coronel Luiz Claudio Araújo Coelho, ressaltou a importância da prevenção em situações como a de hoje. De acordo com o militar, é importante tomar certas atitudes para que ataques de abelhas sejam evitados e a segurança da população seja assegurada, que são:

1. Evite deixar frestas e aberturas em residências e locais de trabalho, como rachaduras em paredes e janelas, pois isso pode facilitar a entrada de abelhas em busca de abrigo.



2. Mantenha áreas externas limpas e organizadas, evitando o acúmulo de lixo, entulhos e objetos que possam atrair abelhas.



3. Tenha cuidado ao realizar podas de árvores e jardinagem, pois isso pode perturbar abelhas que possam estar nas proximidades. Se necessário, conte com a ajuda de profissionais especializados nesses serviços.



4. Se encontrar um enxame de abelhas, mantenha a calma e afaste-se lentamente. Não tente espantá-las ou provocá-las, pois isso pode resultar em ataques.



5. Em casos de emergência, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, que possui os equipamentos adequados e a experiência necessária para lidar com situações desse tipo.

É de suma importância que a população esteja atenta a estas medidas de seguranças para se proteger e proteger seus bichinhos de estimação.