Maranguape registra tremor de terra de baixa intensidade nesta quinta-feira

Segundo o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o tremor é fruto de falhas geológicas ativas.

Um tremor de terra de baixa intensidade foi registrado na cidade de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta quinta-feira, 1º. O abalo sísmico de intensidade 1.5 mR foi registrado por volta das 20h54min.

De acordo com o capitão Davi Teixeira, da Defesa Civil do Estado do Ceará, não foi reportado que munícipes tenham sentido ou ouvido algo. O tremor foi registrado entre as localidades de Rato de Baixo, Serra da Lage e Rato de Cima.

O Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis-UFRN) explica que o tremor foi causado por falhas geológicas ativas e que existe uma área sismicamente ativa no momento em Maranguape. Na região, foi instalada uma rede com três sismógrafos para estudos de mapeamento e acompanhamento da atividade sísmica atual e que a população vem sendo orientada sobre o fenômeno.

