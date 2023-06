Acidente deixa motociclista morto em Maranguape nesta segunda, 5

A PRF esteve no local, por volta das 12h20min, fazendo interdição parcial do trecho

Um motociclista morreu em uma colisão frontal com um carro na manhã desta segunda-feira, 5. O acidente aconteceu no km 361 da BR-020, trecho localizado na cidade de Maranguape.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi registrada por volta das 10 horas.

A PRF informou, por meio de nota, que estava no local, por volta das 12h20min, fazendo interdição parcial do trecho “sem prejuízo à fluidez do tráfego”. A perícia forense foi acionada para atuar na ocorrência.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine