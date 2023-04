CE: operação combate organizações criminosas envolvidas em jogos esportivos e de azar

Foi deflagrada nesta sexta-feira, 28, mais uma fase da Operação Jogo Incerto, que busca combater a atuação das organizações criminosas em jogos esportivos e de azar em municípios do interior cearense. Realizada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), em parceria com a Polícia Civil do Estado (PCCE), ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e dez de prisão temporária.

De acordo com ministério, esquema criminoso no qual alvos teriam participado envolveu casas de jogos de apostas esportivas situadas nas cidades de Apuiarés e Pentecoste.

Grupo usava armas de fogo para impor o encerramento das apostas e do “jogo do bicho”. Após certo período, contudo, a organização criminosa dava um suposta autorização para que a atividade retornasse, o que deixou "evidente a ligação entre os proprietários das casas de jogos e os criminosos".

Foram cumpridos mandados contra: Marco Antônio Bastos Gomes, João Victor Feitosa Rodrigues Rebouças, Paulo Laércio Bastos Gomes, Márcio José de Lima Souto, Wallacy Bruno Oliveira Góes, Pedro Gadelha Góes, Antônio Gleiberson Rosa de Sousa, Wivo Pinto de Freitas, Ian Pinto de Freitas e Antônio Francialdo Saldanha de Sousa.

Operação foi liderada pelo promotor de Justiça Jairo Pequeno Neto e pelo titular da Delegacia Municipal de Pentecoste, delegado Ronivaldo de Oliveira. Alvos "estavam sendo investigados em inquérito que apura a prática de associação criminosa e crimes conexos praticados pelo grupo, incluindo tentativas de homicídio, roubos, ameaças, incêndio criminoso, entre outros".

Primeira fase da operação

A primeira fase da Operação Jogo Incerto foi deflagrada em 29 de julho de 2022. Na época, a organização criminosa era suspeita de coagir proprietários e funcionários de casas de jogos no Ceará. Ela "foi investigada por impor o encerramento de diversas atividades de apostas esportivas e do popularmente conhecido “jogo do bicho” e, posteriormente, reativá-las".



Na ocasião, foram cumpridos 15 mandados, sendo seis de prisão temporária e nove de busca e apreensão, nos municípios de Apuiarés, Pentecoste e Itapipoca.

