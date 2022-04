Deslizamento de rochas gigantes interdita trecho da CE-243, no interior do Ceará

Deslizamento aconteceu entre Uruburetama e Itapajé, no interior do Ceará, na madrugada desta sexta-feira, 22. A Superintendência de Obras Públicas (SOP) informou trabalhar para desinterditar a via

Um trecho da CE-243, entre Uruburetama e Itapajé, no interior do Estado, foi interditado após deslizamento de rochas gigantes na madrugada desta sexta-feira, 22. De acordo com informações da Superintendência de Obras Públicas (SOP), o incidente aconteceu em decorrência de um episódio de erosão, ocasionado pelas fortes chuvas na região.

Sem registro de feridos, automóveis estão sem circular pelo trecho desde o momento do deslizamento. Segundo a SOP, uma equipe já se encontra no trecho da CE-243 para retirar o material e analisar possíveis providências para a recuperação do local. A pista ficou danificada com o impacto causado pela queda das rochas.

As fortes chuvas na região nos últimos dias acabou causando desgaste do solo, o que teria gerado a erosão responsável pelo deslizamento das rochas. Moradores locais e curiosos pararam no local para fazer vídeos e tirar fotos do incidente.

Nos registros, é possível ver que alguns motociclistas arriscam fazer a travessia no trecho, mesmo com quase toda a vida interditada.

