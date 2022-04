Homem que aplicou golpes no Ceará não paga conta de restaurante em Tocantis e é preso

Depois de passar pelo Ceará e Goiás, foi a vez de Tocantins. Ruan Pamponet Costa, de 42 anos, consumiu bebidas e comida em um valor de R$ 5.286, 27 e, no momento de pagar, fingiu passar mal.



As informações sobre a prisão são do Jornal de Tocantins. Ruan teria se recusado a pagar a conta em um estabelecimento na Praia de Graciosa. O homem solicitou comidas e bebidas para outras mesas do restaurante e quando chegou a conta, com valor considerado alto, os responsáveis pelo estabelecimento pediram que ele pagasse uma parte da fatura para continuar consumindo. Foi nesse momento que ele foi descoberto.

No último fim de semana, ainda conforme o jornal do Tocantins, o homem já havia consumido mais de R$ 6 mil em em um bar de Goiânia (GO). O homem fingiu que passou mal e uma ambulância foi acionada, mas as pessoas perceberam que não passava de uma farsa. Ele responde a aproximadamente 40 processos.

No Ceará, Ruan esteve em um bar localizado no bairro Varjota, em Fortaleza, onde consumiu R$ 4 mil e não pagou. Já na Praia de Canoa Quebrada, em Aracati, ele foi agredido após não pagar a conta.

Tags