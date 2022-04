Trapezista cai durante apresentação em estreia de circo em Caucaia; veja vídeo

Artista foi socorrido por seguranças do local. Secretaria de Saúde de Caucaia informou que ele deu entrada no Hospital Municipal de Caucaia Abelardo Gadelha; o quadro de saúde da vítima é estável

Um trapezista caiu durante apresentação de um circo no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite dessa quinta-feira, 21. O artista Eduardo Elenilson Gama caiu de uma altura de quase três metros após realizar uma manobra na apresentação.

Veja vídeo

O momento do acidente foi gravado por uma espectadora na plateia. Nas imagens, é possível ver que o trapezista cai fora da rede de proteção e se choca com o solo. Em seguida, três seguranças vão até o artista para tentar socorrê-lo.

Em nota enviada ao O POVO nesta sexta-feira, 22, a Secretaria de Saúde de Caucaia informou que o trapezista deu entrada no Hospital Municipal de Caucaia Abelardo Gadelha. A pasta disse que o artista recebeu atendimento médico imediatamente e que encontra-se "consciente, orientado e com o quadro estável".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelas redes sociais, o trapezista Eduardo Elenilson tranquilizou amigos e familiares. “Só passando aqui para avisar que eu tô bem, graças a Deus. Infelizmente, esse é o risco que a gente corre no nosso trabalho”, disse em stories publicados no Instagram.

Ainda segundo o artista, falta apenas uma tomografia para saber o que o acidente provocou. O trapezista destaca que não está com dor e agradeceu pelo apoio de todos.

Sobre o assunto Justiça determina que alegorias sejam escoltadas para evitar acidentes

Prédio desaba e mata três pessoas em Vila Velha, no Espírito Santo

Morre menina imprensada por carro alegórico no Rio

A apresentação do trapezista estava entre as atrações de estreia do Circo Porto Rico em Caucaia. De acordo com a Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental do Município de Caucaia (Seplam), o circo chegou a solicitar a autorização temporária de funcionamento, porém, o processo não foi finalizado.

Ainda segundo o órgão, o circo já foi autuado e interditado até que a documentação seja regularizada. O POVO procurou a administração do Circo Porto Rico e questionou quais medidas estão sendo realizadas para regularizar o funcionamento. Tão logo a demanda seja respondida, a matéria será atualizada.

Tags