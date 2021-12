Duplo homicídio é registrado em Caucaia neste sábado

Um duplo homicídio com lesão corporal de uma terceira vítima foi registrado na madrugada deste sábado, 18, no bairro Cigana, em Caucaia. No município da Região Metropolitana de Fortaleza, um total de quatro suspeitos invadiram uma residência e atiraram em uma mulher e um homem, ambos de 28 anos. Eles morreram no local e outra pessoa presente ficou lesionada e foi socorrida.

As diligências sobre o caso, que aconteceu na Área Integrada de Segurança 11, seguem pela Polícia Civil do Ceará (PCCE). A Polícia Militar (PM-CE) foi acionada e compareceu no local para levantar as primeiras informações acerca do ocorrido.

Diligências por parte da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também foram realizadas. O órgão de segurança pública segue apurando a motivação do crime e a identificação dos suspeitos. No caso, as investigações ficam a cargo da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o ‪‪(85) 3101-3360, o número da Delegacia Metropolitana de Caucaia. As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos



