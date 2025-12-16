Dois suspeitos de homicídio morrem após colisão de carro em Maracanaú

Dois suspeitos de homicídio morrem após colisão de carro em MaracanaúAcidente ocorreu quando eles, ao lado de outros três homens, tentavam fugir de uma perseguição policial. Grupo teria envolvimento com outros assassinatos
Dois homens morreram após o carro no qual trafegavam colidir contra um poste de iluminação pública na madrugada dessa segunda-feira, 15, no bairro Jardim Bandeirantes, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza). Eles faziam parte de um grupo composto por cinco homens que tentavam fugir de um abordagem policial.
O bando teria matado um homem instantes antes do acidente. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), era por volta das 3 horas quando uma equipe do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) se deparou com um carro em alta velocidade.
Teve início uma perseguição, até que, na avenida Parque Central, o motorista do carro suspeito perdeu o controle do veículo e colidiu contra o poste, que chegou a cair sobre o automóvel.
Quando os PMs se aproximaram do carro, três homens desembarcaram do veículo, um deles usando colete balístico. Outros dois homens, que também usavam coletes, permaneceram presos às ferragens, o que levou ao acionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).
Um deles, que não teve a identidade divulgada, morreu no próprio local. Já Daniel Braga Cavalcante faleceu após ser encaminhado ao Instituto Dr. José Frota (IJF).
Vicente Tiago Ferreira dos Santos também foi encaminhado ao IJF, enquanto José Diego de Almeida Gonçalves e Kauê Lima de Sousa foram conduzidos à Delegacia Metropolitana de Maracanaú.
Com os suspeitos, foram encontrados uma espingarda calibre 12, duas pistolas Taurus 840, um revólver calibre 38, um carregador de pistola alongado, um carregador de pistola tipo caracol, três celulares, três coletes balísticos e cinco balaclavas.
Ainda conforme a PM, pouco antes do início da perseguição, uma pessoa havia sido assassinada a tiros nas proximidades do local onde os suspeitos passaram em alta velocidade.
Aos PMs, os homens confessaram ter envolvimento no assassinato, que ocorreu na rua Manoel Mendes Ferreira, no bairro Menino Jesus de Praga — a vítima desse crime não foi identificada.
Os PMs também disseram que os suspeitos confirmaram ter participado de outros homicídios ocorridos na região, a exemplo do assassinato que vitimou Cesar Pantaleão Pereira — registrado no domingo, 14, no bairro Maracanãzinho.
A Polícia também constatou que a placa do carro no qual os suspeitos trafegavam pertencia a um outro veículo, que havia sido roubado em 19 de novembro em Itaitinga (também na Região Metropolitana de Fortaleza).
Os suspeitos foram autuados pelos crimes de homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, receptação e integrar organização criminosa. Eles tiveram a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, 16.