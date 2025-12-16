Dois suspeitos de homicídio morrem após colisão de carro em Maracanaú

Carro no qual suspeitos de um homicídio fugiam da PM colidiu contra um poste de iluminação. Dois deles morreram / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Dois homens morreram após o carro no qual trafegavam colidir contra um poste de iluminação pública na madrugada dessa segunda-feira, 15, no bairro Jardim Bandeirantes, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza). Eles faziam parte de um grupo composto por cinco homens que tentavam fugir de um abordagem policial. O bando teria matado um homem instantes antes do acidente. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), era por volta das 3 horas quando uma equipe do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) se deparou com um carro em alta velocidade.

Vicente Tiago Ferreira dos Santos também foi encaminhado ao IJF, enquanto José Diego de Almeida Gonçalves e Kauê Lima de Sousa foram conduzidos à Delegacia Metropolitana de Maracanaú.

Com os suspeitos, foram encontrados uma espingarda calibre 12, duas pistolas Taurus 840, um revólver calibre 38, um carregador de pistola alongado, um carregador de pistola tipo caracol, três celulares, três coletes balísticos e cinco balaclavas.

Ainda conforme a PM, pouco antes do início da perseguição, uma pessoa havia sido assassinada a tiros nas proximidades do local onde os suspeitos passaram em alta velocidade.



Aos PMs, os homens confessaram ter envolvimento no assassinato, que ocorreu na rua Manoel Mendes Ferreira, no bairro Menino Jesus de Praga — a vítima desse crime não foi identificada.

Os PMs também disseram que os suspeitos confirmaram ter participado de outros homicídios ocorridos na região, a exemplo do assassinato que vitimou Cesar Pantaleão Pereira — registrado no domingo, 14, no bairro Maracanãzinho.

A Polícia também constatou que a placa do carro no qual os suspeitos trafegavam pertencia a um outro veículo, que havia sido roubado em 19 de novembro em Itaitinga (também na Região Metropolitana de Fortaleza).

