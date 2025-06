Paciente denúncia ter tomado remédio vencido, recebido em posto de Maracanaú

"Senti muita tontura, mas não sabia o que era. Tirei minhas conclusões por conta do remédio. (...) (Corri um) risco muito grande de perder minha vida ou ficar com sequelas. Eu fico pensando aqui se fosse uma criança ou um idoso tomando um remédio vencido (...) Se fosse uma criança não resistiria, com certeza iria ter problemas de saúde", diz o jovem, que é estudante de enfermagem.

Quando olhou a caixa do remédio, veio o susto: ele havia vencido em agosto de 2024 . Até notar o vencimento, o jovem já havia ingerido 21 comprimidos das cartelas com prazo de consumo expirado.

Na ocasião, ele recebeu o antibiótico Cefalexina, que passou a ingerir para tratar da condição. No dia 9 deste mês de junho ele retornou a unidade e recebeu mais cartelas do remédio, mas diz que dessa segunda vez, diferente da primeira, passou a sentir tonturas e dor de barriga ao consumir medicação.

De acordo com o jovem, em abril recente ele procurou o Posto de Saúde Enfermeira Isabel Bonfim, localizado no bairro Alto Alegre, para fazer uma consulta em decorrência de uma enfermidade.

Procurada pelo O POVO , a Prefeitura de Maracanaú, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, disse "que acompanha os estoques e datas de vencimentos dos medicamentos em todas as farmácias das unidades de saúde municipais, contando com farmacêuticos responsáveis e realizando um balanço mensal".

De acordo com a Food and Drug Administration (FDA), agência dos Estados Unidos (EUA) equivalente à Anvisa, após vencimento não há garantia de que o medicamento seja seguro e eficaz. Além disso, algumas medicações fora da validade podem apresentar risco de proliferação bacteriana e levar a doenças mais graves.

"A Secretaria irá apurar o ocorrido e adotar as medidas administrativas necessárias. O paciente poderá solicitar a troca do medicamento no próprio Posto de Saúde Enfermeira Isabel Bonfim, a partir do próximo dia útil", destacou órgão em nota.