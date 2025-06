Dois irmãos são mortos em Bela Cruz e pai captura um dos suspeitos

Conforme relatos policiais, durante a fuga, um dos suspeitos foi ferido pelo pai das vítimas, que acionou a Polícia Militar do Ceará (PMCE). Ao chegar no local, os agentes prenderam o suspeito em flagrante. A forma como o crime aconteceu não foi divulgada pela PM.

As ações foram realizadas por meio de equipes do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e seguem em andamento para capturar os demais envolvidos no duplo homicídio.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Itapipoca, onde ele foi autuado por homicídio e foi deixado à disposição da Justiça. Ainda não há informações da motivação do crime.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br