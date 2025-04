Ex-namorado acusado de matar digital influencer é indiciado pela Polícia Civil

Antônio Lício foi indiciado por feminicídio contra a ex-namorada Beatriz dos Anjos Miranda / Crédito: Reprodução/Instagram

Antônio Lício Morais da Costa foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará por crime de feminicídio com aumento de pena pela vítima ser mãe de duas crianças e por tentativa de ocultação de cadáver. Antônio foi preso em flagrante por matar a ex-namorada, a influencidora digital Beatriz dos Anjos Miranda, no dia 29 de março em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). LEIA TAMBÉM | Pelo menos cinco mulheres foram assassinadas em uma semana no Ceará

Conforme os autos, o acusado teria procurado a Polícia de forma espontânea, acompanhado da mãe, informando que matou a companheira e levou a equipe ao local do crime, onde os agentes de segurança verificaram o automóvel da vítima, um Compass de cor branca, em princípio de incêndio. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros foi acionado e depois que a fumaça desapareceu o corpo de Beatriz foi encontrado. Depois de ser conduzido à delegacia, durante depoimento, Lício afirmou que os dois se encontraram na casa do acusado, na Pavuna, em Pacatuba. O casal saiu no automóvel de Beatriz e, na CE-060, o rapaz foi para o banco de trás e estrangulou a vítima com cinto de segurança.

Ele ainda afirma, que no dia do crime, os dois voltavam para casa, por volta das 01h30min da madrugada, quando Beatriz teria ameaçado, de forma subliminar, que "faria algo", com o interrogado. Conforme o depoimento, Lício afirma que teria ficado com "um receio na cabeça" e que nas proximidades da residência de Beatriz passou a sufocá-la usando o cinto de segurança. Ele afirma que tentou reanimá-la, mas não conseguiu e tentou incendiar o carro com a influenciadora dentro para esconder o delito.