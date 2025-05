Evento oferece palestras e serviços gratuitos à população de Maracanaú

De acordo com o titular da Semic, Carlos Matos, a ação foi pensada visando tornar mais acessível à população mais vulnerável os serviços que as instituições públicas em níveis federal, estadual e municipal dispõem.

O evento tem o intuito de ampliar o acesso da população maracanauense a atendimentos que promovam autonomia, desenvolvimento pessoal e oportunidades no mundo do trabalho.

Caminhão do Cidadão - Secretaria da Proteção Social do Estado (SPS) Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) – prazo de entrega: até 30 dias úteis; 1ª via do CPF – entrega imediata; Atestado de Antecedentes Criminais – entrega imediata; Cadastramento da Carteira de Trabalho Digital – entrega imediata.

Secretaria do Trabalho do Estado

Programa Ceará Credi;

Atendimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine)/Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT);

Oficinas de orientação para o trabalho.

Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo de Maracanaú

Intermediação de vagas (Sine Municipal);

Inscrições em cursos de qualificação do Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor de Maracanaú (CATE);

Atendimento na Sala do Empreendedor para Microempreendedor Individual (MEI).

Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat)