Homem é preso por agredir mulher com tapas e socos na frente de criança em Maracanaú

Criança presenciou as agressões contra a mulher em via pública em Maracanaú / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um homem de 37 anos foi preso, nessa terça-feira, 20, por crime de lesão corporal. Ele foi flagrado agredindo uma mulher com diversos tapas e socos na frente de uma criança, no último dia 11, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O suspeito foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no município de Quixeramobim, 212,24 quilômetros de Fortaleza. No local, ele teve o mandado de prisão preventiva cumprido e é investigado pelo crime no contexto de violência doméstica e familiar.