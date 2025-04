Laudo sobre morte de influenciadora aponta estrangulamento e queimaduras

Lício Morais segue preso pelo crime de feminicídio ocorrido em Maracanaú , no dia 29 de março, conforme relato de advogados que acompanham o caso.

Na tarde desta quinta-feira, 17, surgiram boatos de que o acusado teria sido solto. O POVO procurou a advogada do caso, Marilde Jorge, que negou a soltura e explicou que o feminicídio é um crime hediondo e, portanto, há poucas chances do acusado ser solto neste momento.

As notícias falsas espalhadas nas redes sociais causaram transtorno deixando as famílias da vítima e do acusado abaladas.

Conforme apuração do O POVO, o laudo descreve o estrangulamento e também as queimaduras nas mãos e no quadril de Beatriz. Não foram encontradas na vítima marcas de defesa.