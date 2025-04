Ex-namorado disse ter perdoado influenciadora e a atraiu para a morte, diz familiar

Beatriz dos Anjos Miranda foi vítima de feminicídio / Crédito: reprodução/arquivo pessoal

Prima e amiga da influenciadora digital Beatriz dos Anjos Miranda, vítima de feminicídio na madrugada do sábado passado, 29, estava com a vítima antes do encontro com o ex-namorado. Ela descreveu que Antônio Lício Morais afirmou ter perdoado Beatriz após a última briga do casal e atraiu a vítima para o encontro no qual foi morta, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. VEJA TAMBÉM| Pelo menos cinco mulheres foram assassinadas em uma semana no Ceará

A parente, Lorena dos Anjos Miranda, descreve que na noite do crime os dois passaram horas conversando por chamada de vídeo e Lício ligava insistentemente para Beatriz a chamando para sair. A jovem disse para as amigas que iria para a casa de Lício e os dois iriam para uma festa. "Ela se arrumou toda para ver ele. Se ele chamasse ela ia, pois ela gostava muito dele", descreve. Conforme a familiar, o relacionamento dos dois era conturbado e os amigos próximos não apoiavam a união do casal. As brigas entre os dois seriam costumeiras em razão da dependência química do rapaz. "O relacionamento deles, aquele romantismo na Internet, era por conteúdo. Ele sabia que ia ter conteúdo para ela publicar", afirma.

De acordo com a prima da vítima, os dois já tiveram brigas piores e, mesmo assim, reatavam. Ela conta que, apesar das idas e voltas, a situação, desta vez, teria mexido com Lício, pois Beatriz teria se relacionado com outro homem. "Ela se arrumou toda para ver ele", descreve familiar Na noite do crime, Lício fez diversas ligações e chamou Beatriz para passar em sua casa. A prima estava com Beatriz em casa e acompanhou a situação. "Ele chamou ela e ela se arrumou toda. E eu ainda falei com ele e eu disse: 'Tenha cuidado nela!'. E ele respondeu: 'Deixa eu falar com essa desgraçada, se ela não vier eu vou buscar ela ai'. E eu falei 'Se você vier, a gente vai fazer uma oração em você, pois você está com um semblante muito feio'", descreveu.