Roberto Pessoa destaca a saúde de Maracanaú como a "menos ruim" do Ceará

Roberto Pessoa, prefeito de Maracanaú / Crédito: Joao Filho Tavares

Roberto Pessoa (União Brasil), prefeito de Maracanaú, na Região Metropolitana, disse ao O POVO que considera a saúde pública do município em que é gestor como a "menos ruim" do Ceará. O prefeito fez visita institucional ao O POVO nesta sexta-feira, 7. Pessoa apontou que a declaração vem de um local de "humildade", pois acredita que não exista nenhum exemplo de saúde pública boa no Estado. “Isso é uma declaração de humildade, se eu falo que minha saúde é boa, aí vem um cara e diz ‘não é boa, porque fui no posto de saúde e não fui atendido, faltou remédio', eu digo que ela é menos ruim porque os outros são mais carentes, inclusive Fortaleza", argumentou.

Líder do grupo político no poder há 20 anos, Roberto Pessoa foi reeleito em 2024 com 62,83% dos votos. Ele foi um dos candidatos a prefeitura de municípios da Região Metropolitana que apoiou a campanha de Evandro Leitão (PT), então candidato em Fortaleza. Em janeiro de 2025, Evandro assinou um acordo de cooperação com o município de Maracanaú, ao lado de Pessoa que permite que estudantes do curso de medicina de uma instituição de ensino superior, a Uninassau, possam estagiar na rede pública municipal da Capital.

Apesar do apoio petista, o prefeito de Maracanaú integra o União Brasil e é tradicionalmente mais alinhado à direita. A sigla conta com cargos no Governo Federal, porém forma oposição no Ceará, como o então candidato à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024, Capitão Wagner (União).