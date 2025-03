Maracanaú terá universidade municipal com aulas a partir de julho, diz Roberto Pessoa

Roberto Pessoa em entrevista ao O POVO, nesta sexta-feira, 07 / Crédito: Joao Filho Tavares

As aulas da Universidade Municipal de Maracanaú devem iniciar a partir de julho deste ano, segundo garantiu prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), em entrevista ao O POVO nesta sexta-feira, 7. Roberto Pessoa destacou que a universidade tem o objetivo de qualificar a população mais vulnerável do município. Os cursos devem ser gratuitos e, de acordo com o prefeito, terá um edital do vestibular para ingresso na universidade.